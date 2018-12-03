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Спорт

Канадский боксер оказался в коме после боя с украинским спортсменом

Фото TASS/PA Images/Jacques Boissinot

Канадского боксера Адониса Стивенсона ввели в искусственную кому после боя с украинцем Александром Гвоздиком за титул чемпиона мира в категории до 79,38 килограмма по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщило издание Le Journal de Montreal.

Бой прошел в Квебеке в ночь на 2 декабря и завершился победой Александра Гвоздика нокаутом в 11-м раунде.

После поединка канадца госпитализировали. Из-за вероятности кровоизлияния в мозг Адониса Стивенсона ввели в состояние искусственной комы.

Александр Гвоздик впервые боксировал за титул чемпиона мира. Для 31-летнего боксера это 16-я победа на профессиональном ринге, а также 13-я — нокаутом.

Адонис Стивенсон был мировым лидером по версии WBC с лета 2013 года. За пять лет ему удавалось девять раз защитить свой пояс.
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