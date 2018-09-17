Пьяный турецкий атташе за рулем. МИД Кыргызстана направил ноту протеста

МИД Кыргызстана направил ноту турецкому посольству по поводу задержанного сотрудниками ГУОБДД атташе, который управлял авто в нетрезвом состоянии. Об этом журналистам рассказали в МИД.

По данным ведомства, документ вручили послу Турции по линии Департамента государственного протокола. «Мы попросили впредь не допускать таких инцидентов. Отозван ли этот дипсотрудник к себе на родину, мне неизвестно», — подчеркнул заместитель директора департамента Алмазбек Кошонов.

Гражданина Турции Каража Эркана задержали в ночь с 11 на 12 сентября за нарушение Правил дорожного движения. При проверке выяснилось, что водитель пьян, но поскольку он имеет дипломатический паспорт, его отпустили. Машину водворили на штрафстоянку. Сумму штрафа определит суд.