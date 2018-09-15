В России судят кыргызстанца, устроившего ДТП с погибшим

В Тверской области судят водителя минивэна из Кыргызстана, перевозившего пассажиров. Он врезался в грузовик, в результате аварии погиб один человек, сообщил сайт inform69.ru.

По его данным, уголовное дело по обвинению гражданина Кыргызской Республики в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, поступило в Калининский районный суд.

В пресс-службе суда сообщили, что трагический инцидент произошел 28 мая 2018 года. Водитель автомобиля «Тойота Эстима», перевозивший шестерых пассажиров, превысил допустимую скорость движения, разогнавшись до 104 километров в час.

Сам водитель в момент ДТП находился в утомленном состоянии. В настоящее время он содержится под стражей.