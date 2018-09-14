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На Иссык-Куле родители отправили сына отрабатывать свой долг в кошаре

В селе Ананьево Иссык-Кульского района родители отправили 17-летнего сына отрабатывать свой долг в кошаре. Об этом 24.kg сообщили в прокуратуре района.

«Выяснилось, что 17-летний Г.Н. не посещал школу с апреля 2018 года. Все это время он работал пастухом в кошаре у села Ананьево. Родители подростка задолжали хозяину кошары 13 тысяч сомов за то, что тот присматривал за их скотом на своем пастбище. Так как взрослые не смогли выплатить долг, они отправили сына отрабатывать его до ноября 2018 года», — рассказали в прокуратуре Иссык-Кульского района.

В семье также растет 12-летний ребенок. Он никогда не посещал школу и ни разу не проходил медицинское обследование.

«Родителей привлекли к административной ответственности. Сейчас оба подростка ходят в школу. Для них создали условия для получения инклюзивного образования в индивидуальном порядке», — рассказали в прокуратуре.
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