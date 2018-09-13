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Происшествия

Пьяный турецкий атташе за рулем. МИД Кыргызстана отреагирует на инцидент

Накануне сотрудники УОБДД города Бишкека за нарушение Правил дорожного движения задержали гражданина Турции Каража Эркана. Водитель предъявил дипломатический паспорт, так выяснилось, что он является атташе посольства Турции. 

В МИД 24.kg пояснили, что ведомство обязательно отреагирует на происшествие, поскольку дипломат нарушил закон нашей страны, сев за руль в нетрезвом виде. По информации Министерства, необходимые меры примет Департамент государственного протокола, через который проходят аккредитацию все сотрудники дипломатических миссий, находящихся в Кыргызстане. 

Отметим, машину атташе водворили на штрафстоянку. УОБДД передало протокол в суд, который определит размер штрафа. Посольство Турции ситуацию не комментирует.
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