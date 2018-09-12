Против сотрудников мэрии города Ош возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением работниками мэрии Оша. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в нарушение постановления Ошского городского кенеша чиновники заключили договор аренды здания. Решение приняла комиссия по распределению арендуемой муниципальной собственности. Частному предпринимателю выделили здание на десять лет с ежемесячной арендной платой в 150 тысяч сомов. При этом освободили от уплаты аренды на первые три месяца.

В результате незаконных действий должностных лиц мэрии Оша государству нанесен ущерб в 1 миллион 650 тысяч сомов.

Прокуратура Ошской области возбудила уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 306 (заключение контракта вопреки интересам КР) УК КР.