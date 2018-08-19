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Происшествия

На пересечении улиц Орозбекова и Баялинова очередная авария. Пострадавших нет

В Бишкеке на пересечении улиц Орозбекова и Баялинова произошла очередная авария. Информацию об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, ДТП произошло примерно в 19.00. В Управлении по обеспечению безопасности дорожного движения подтвердили эту информацию. Уточняется, что столкнулись автомобили Mercedes Benz и Honda Fit.

«Пострадавших в результате ДТП нет. На месте работают сотрудники УОБДД. Подробности сообщим позже», — сообщили в ведомстве.

Ранее жители улиц Баялинова и Орозбекова жаловались, что после ремонта дорог водители стали ездить быстрее, а светофора на перекрестке нет. В ГУОБДД обещают, что его установят в ближайшее время, как только мэрия решит вопрос с финансированием. Аварии на этом перекрестке происходят почти каждый день.
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