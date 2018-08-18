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Происшествия

В Оренбурге Интерпол задержал кыргызстанца. Находился в розыске за мошенничество

В Оренбурге сотрудники группы Национального центрального бюро Интерпола Управления МВД России по Оренбургской области задержали мошенника, находившегося в международном розыске. На момент задержания мужчина работал на одном из городских рынков. 

По информации Регионального управления МВД, его обвиняют в крупном мошенничестве, совершенном в Кыргызстане. 

Операция по задержанию прошла при поддержке бойцов ОМОН Регионального управления Росгвардии. Отмечается, что сейчас мужчину поместили под предэкстрадиционный арест. 

 
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