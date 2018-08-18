В Оренбурге Интерпол задержал кыргызстанца. Находился в розыске за мошенничество

В Оренбурге сотрудники группы Национального центрального бюро Интерпола Управления МВД России по Оренбургской области задержали мошенника, находившегося в международном розыске. На момент задержания мужчина работал на одном из городских рынков.

По информации Регионального управления МВД, его обвиняют в крупном мошенничестве, совершенном в Кыргызстане.



Операция по задержанию прошла при поддержке бойцов ОМОН Регионального управления Росгвардии. Отмечается, что сейчас мужчину поместили под предэкстрадиционный арест.



