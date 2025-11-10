18:08
Экономика

Более 40 тонн форели из Кыргызстана пытались ввезти в Россию без документов

Более 40 тонн форели из Кыргызстана пытались ввезти в Россию без документов, сообщает Россельхознадзор.

Россельхознадзора
Фото Россельхознадзора

Уточняется, что в Оренбургской области в пункте пропуска «Маштаково» пресечена попытка ввоза более 41 тонны радужной форели из Кыргызстана.

Рыбу, отправленную ООО «Аква Пром» и предназначенную для поставки в Санкт-Петербург, перевозили без полного набора обязательных лабораторных исследований — на антибиотики, паразитов, бактериальные инфекции, тяжелые металлы и пестициды.

Из-за отсутствия подтвержденной безопасности продукт был возвращен отправителю. Перевозчики привлечены к административной ответственности.
