Более 40 тонн форели из Кыргызстана пытались ввезти в Россию без документов, сообщает Россельхознадзор.

Фото Россельхознадзора

Уточняется, что в Оренбургской области в пункте пропуска «Маштаково» пресечена попытка ввоза более 41 тонны радужной форели из Кыргызстана.

Рыбу, отправленную ООО «Аква Пром» и предназначенную для поставки в Санкт-Петербург, перевозили без полного набора обязательных лабораторных исследований — на антибиотики, паразитов, бактериальные инфекции, тяжелые металлы и пестициды.

Из-за отсутствия подтвержденной безопасности продукт был возвращен отправителю. Перевозчики привлечены к административной ответственности.