Происшествия

В Оренбургской области из-за нарушений вернули в Кыргызстан 5 тонн сыра

В Оренбургской области России предотвратили попытку незаконного ввоза 5 тонн сыра из Кыргызстана. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Нарушение выявили на российско-казахском участке границы, в районе международного автомобильного пункта пропуска «Маштаково».

Уточняется, что у перевозчика отсутствовало предварительное уведомление о поставке в адрес получателя, зарегистрированного в государственной информационной системе в области ветеринарии «Аргус». Кроме того, зафиксированы нарушения правил товарного соседства при перевозке.

Нарушителя привлекли к административной ответственности, а продукцию отправили обратно к месту отправления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338911/
просмотров: 108
