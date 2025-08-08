В Оренбургской области из-за нарушений вернули в Кыргызстан 5 тонн сыра

В Оренбургской области России предотвратили попытку незаконного ввоза 5 тонн сыра из Кыргызстана. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Нарушение выявили на российско-казахском участке границы, в районе международного автомобильного пункта пропуска «Маштаково».

Уточняется, что у перевозчика отсутствовало предварительное уведомление о поставке в адрес получателя, зарегистрированного в государственной информационной системе в области ветеринарии «Аргус». Кроме того, зафиксированы нарушения правил товарного соседства при перевозке.

Нарушителя привлекли к административной ответственности, а продукцию отправили обратно к месту отправления.