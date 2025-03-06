В Оренбургской области РФ пытались незаконно провезти 66 коров в Кыргызстан

В Оренбургской области России пытались незаконно провезти 66 коров в Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Фото пресс-службы регионального управления Россельхознадзора. В Оренбургской области РФ пытались незаконно провезти 66 коров в КР

По ее данным, на границе с Казахстаном, в районе пункта пропуска «Маштаково», пресекли два случая незаконного вывоза крупного рогатого скота из Дагестана.

«Отправители грубо нарушили ветеринарное законодательство, не зарегистрировавшись в реестре экспортеров и не представив результаты исследований в аккредитованной лаборатории. Это ставит под угрозу здоровье населения, так как может привести к распространению опасных заболеваний, передающихся от животных человеку.

Перевозчики привлечены к административной ответственности, а скот возвращен по месту отправления», — говорится в сообщении.