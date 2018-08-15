На кыргызско-казахской границе пресекли контрабанду сигарет. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Акжол-автодорожный» и сотрудник ГСБЭП задержали двоих кыргызстанцев и гражданку Казахстана. В ходе досмотра ручной клади обнаружили табачные изделия — сигареты различных наименований без акцизных марок.

Товар принадлежал гражданке Казахстана, которая пыталась вывезти из Кыргызстана 3 тысячи 740 пачек сигарет без документов.