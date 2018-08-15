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Через кыргызско-таджикскую границу незаконно перевезли товары на миллион сомов

Через кыргызско-таджикскую границу незаконно перевезли товары народного потребления почти на миллион сомов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

По ее данным, в ходе оперативно-разыскных мероприятий по пресечению незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров и транспорта в Баткенской области таможенники задержали контрабандный груз из Таджикистана. Общая стоимость товаров составила 900 тысяч 650 сомов.

«Груз переместили через границу вне зоны таможенного контроля. Материалы передали в прокуратуру Баткенской области», — сообщила пресс-служба ГТС.
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