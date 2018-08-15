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Происшествия

Очередная авария на Баялинова — Орозбекова. Виновник скрылся с места ДТП

На пересечении улиц Баялинова и Орозбекова накануне произошла очередная авария. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, виновник скрылся с места ДТП. Одного из пострадавших увезли в больницу, предположительно, с травмой позвоночника.

Как сообщили в УОБДД, столкнулись Honda Fit и Honda Odyssey. Водитель Honda Fit госпитализирован. Ведется следствие.

Ранее жители улиц Баялинова и Орозбекова жаловались, что после ремонта дорог водители стали ездить быстрее, а светофора на перекрестке нет. В ГУОБДД обещают, что его установят в ближайшее время, как только мэрия решит вопрос с финансированием. Аварии на этом перекрестке происходят каждый день.
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