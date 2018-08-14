ГКНБ пресек контрабанду медикаментов из Таджикистана

В селе Кызыл-Джол Баткенского района сотрудники ГКНБ пресекли контрабандный ввоз медикаментов из Таджикистана в Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Чекисты задержали бус «Мерседес-Бенц Спринтер-311». В ходе его осмотра обнаружили 46 коробок с пятью тысячью пачек стрептоцида и более тысячью пачек линкомицина. Кроме того, в упаковках находилось 400 пачек амарила неизвестного происхождения.

«Груз ввезли в Кыргызстан без уплаты таможенных пошлин и сертифицирования в Минздраве. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда» УК КР», — сообщили в ГКНБ.