16:45
USD 68.96
EUR 78.50
RUB 1.01
Происшествия

ГКНБ пресек контрабанду медикаментов из Таджикистана

В селе Кызыл-Джол Баткенского района сотрудники ГКНБ пресекли контрабандный ввоз медикаментов из Таджикистана в Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Чекисты задержали бус «Мерседес-Бенц Спринтер-311». В ходе его осмотра обнаружили 46 коробок с пятью тысячью пачек стрептоцида и более тысячью пачек линкомицина. Кроме того, в упаковках находилось 400 пачек амарила неизвестного происхождения.

«Груз ввезли в Кыргызстан без уплаты таможенных пошлин и сертифицирования в Минздраве. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда» УК КР», — сообщили в ГКНБ.
Ссылка:
просмотров: 304
Версия для печати
Материалы по теме
С начала августа ГКНБ задержал три автомобиля, которые ввезли незаконно
В Чуйской области Кыргызстана задержали крупную партию контрабандных сигарет
В Кыргызстане таможенники задержали контрабанду на 8 миллионов сомов
Как поступает контрабанда. Товар без документов пропускают за 5 тысяч сомов
С начала 2018-го не выявлено фактов незаконного ввоза мяса птицы в Кыргызстан
ГТС задержала 20,8 тонны контрабандного лука
На кыргызско-таджикской границе задержали контрабанду
В Кыргызстан контрабандой ввозили рис
Казахстанец пытался провезти через границу в Кыргызстан боеприпасы
Таджикистанцы пытались незаконно вывезти четыре тонны ГСМ из Кыргызстана
Популярные новости
В&nbsp;море во&nbsp;Вьетнаме выловили загадочного &laquo;пришельца&raquo; В море во Вьетнаме выловили загадочного «пришельца»
В&nbsp;Таласе мужчина изнасиловал своего приятеля во&nbsp;время просмотра порнофильма В Таласе мужчина изнасиловал своего приятеля во время просмотра порнофильма
В&nbsp;Бишкеке чемпиона Евразии по&nbsp;панкратиону подозревают в&nbsp;попытке изнасилования В Бишкеке чемпиона Евразии по панкратиону подозревают в попытке изнасилования
Взрыв в&nbsp;Бишкеке. Российский бизнесмен получил незначительные травмы Взрыв в Бишкеке. Российский бизнесмен получил незначительные травмы
Бизнес
20&nbsp;лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела 20 лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела
Как купить смартфон в&nbsp;рассрочку и&nbsp;не&nbsp;переплатить? Как купить смартфон в рассрочку и не переплатить?
Смотрите культовые сериалы планеты на&nbsp;вашем смартфоне Смотрите культовые сериалы планеты на вашем смартфоне
Еще две недели в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; действует акция по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам Еще две недели в «Бакай Банке» действует акция по снижению ставок по кредитам