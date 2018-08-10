Пострадавший от взрыва Александр Гайдуков от госпитализации отказался

Пострадавший от взрыва российский бизнесмен Александр Гайдуков отказался от госпитализации. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.

Уточняется, что потерпевший получил легкое ранение. «У него инородное тело в кисти руки и бедре. Он не стал ложиться в больницу», — сообщили в БНИЦТиО.

Напомним, во дворе дома российского бизнесмена Александра Гайдукова на пересечении улиц Исанова и Рыскулова примерно в 11.20 прогремел взрыв. По предварительным данным, это было покушение на него. Известно, что на него также покушались в 2016 году, но виновных не нашли.