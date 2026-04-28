Стрелку на ужине с Трампом предъявлено обвинение в покушении на жизнь президента

Коулу Аллену, стрелявшему на приеме с Дональдом Трампом, предъявлено обвинение в покушении на жизнь президента США. Ему грозит пожизненное заключение.
Коул Аллен арестован, первые слушания по его делу назначены на 30 апреля.
Тем временем официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила демократов в «системной демонизации» Трампа.
«Нынешнее политическое насилие объясняется его системной демонизацией, а также системной демонизацией его сторонников со стороны комментаторов и, да, избранных членов Демократической партии и даже некоторых лиц в средствах массовой информации», — заявила она, добавив, что риторика, которую используют политические противники Трампа, способствует легитимизации политического насилия в США.
По словам Кэролайн Ливитт, это было третье крупное покушение на Трампа за два года.
Напомним, в минувшие выходные во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовали американский лидер, первая леди и ряд высокопоставленных членов администрации, в отеле Washington Hilton началась стрельба. Всех присутствующих Секретная служба эвакуировала, стрелка задержали.