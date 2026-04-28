Стрелку на ужине с Трампом предъявлено обвинение в покушении на жизнь президента

Коулу Аллену, стрелявшему на приеме с Дональдом Трампом, предъявлено обвинение в покушении на жизнь президента США. Ему грозит пожизненное заключение.

Накануне Коул Аллен предстал перед судом в Вашингтоне, который предъявил ему также обвинения по статьям «Транспортировка огнестрельного оружия и боеприпасов с целью совершения тяжкого преступления» и «Применение огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления».

Коул Аллен арестован, первые слушания по его делу назначены на 30 апреля.

Тем временем официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила демократов в «системной демонизации» Трампа.

«Нынешнее политическое насилие объясняется его системной демонизацией, а также системной демонизацией его сторонников со стороны комментаторов и, да, избранных членов Демократической партии и даже некоторых лиц в средствах массовой информации», — заявила она, добавив, что риторика, которую используют политические противники Трампа, способствует легитимизации политического насилия в США.

По словам Кэролайн Ливитт, это было третье крупное покушение на Трампа за два года.

Напомним, в минувшие выходные во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовали американский лидер, первая леди и ряд высокопоставленных членов администрации, в отеле Washington Hilton началась стрельба. Всех присутствующих Секретная служба эвакуировала, стрелка задержали.