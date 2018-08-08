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Происшествия

Контрабанда авто. Финпол Кыргызстана задержал еще один дорогой внедорожник

Фото пресс-службы ГСБЭП. Выявлен очередной внедорожник, который ввезли в Кыргызстан контрабандой

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями задержала Mercedes-Benz GL500, 2014 года выпуска, на который ранее наложили арест. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, ГСБЭП продолжает расследовать дело о контрабандном ввозе дорогостоящих автомобилей. Установлено, что Mercedes-Benz GL500 ввезли в Кыргызстан в 2017 году и зарегистрировали в Департаменте регистрации транспортных средств и водительского состава по городу Бишкеку по поддельным документам. После машину неоднократно перерегистрировали.

пресс-службы ГСБЭП
Фото пресс-службы ГСБЭП. Выявлен очередной внедорожник, который ввезли в Кыргызстан контрабандой
«ГСБЭП продолжает проверки для выявления аналогичных фактов по всему Кыргызстану», — отметили в службе.
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