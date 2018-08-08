Контрабанда авто. Финпол Кыргызстана задержал еще один дорогой внедорожник

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями задержала Mercedes-Benz GL500, 2014 года выпуска, на который ранее наложили арест. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, ГСБЭП продолжает расследовать дело о контрабандном ввозе дорогостоящих автомобилей. Установлено, что Mercedes-Benz GL500 ввезли в Кыргызстан в 2017 году и зарегистрировали в Департаменте регистрации транспортных средств и водительского состава по городу Бишкеку по поддельным документам. После машину неоднократно перерегистрировали.

Фото пресс-службы ГСБЭП. Выявлен очередной внедорожник, который ввезли в Кыргызстан контрабандой

«ГСБЭП продолжает проверки для выявления аналогичных фактов по всему Кыргызстану», — отметили в службе.