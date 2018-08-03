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В Чуйской области Кыргызстана задержали крупную партию контрабандных сигарет

Фото пресс-службы ГСБЭП. Контрабандные сигареты

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факт контрабандного ввоза табачной продукции без акцизных марок. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

пресс-службы ГСБЭП
Фото пресс-службы ГСБЭП. Контрабандные сигареты
По ее данным, 1 августа при попытке незаконного провоза табачных изделий без акцизных марок на пункте пропуска «Ак-Жол-автодорожный» Аламудунского района задержали автобус Neoplan 116 Citiliner. Во время осмотра в его грузовой части обнаружили 75 коробок с табачными изделиями иностранного производства пяти наименований — около 50 тысяч пачек сигарет. На 20 коробках имелись акцизные марки Таджикистана. На 50 коробках они отсутствовали.
«По предварительным данным, сумма ущерба от незаконного ввоза оценивается в 1 миллион сомов. Собранный материал передали в Следственное управление ГСБЭП», — говорится в сообщении.
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