В Чуйской области Кыргызстана задержали крупную партию контрабандных сигарет

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факт контрабандного ввоза табачной продукции без акцизных марок. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

Фото пресс-службы ГСБЭП. Контрабандные сигареты

По ее данным, 1 августа при попытке незаконного провоза табачных изделий без акцизных марок на пункте пропуска «Ак-Жол-автодорожный» Аламудунского района задержали автобус Neoplan 116 Citiliner. Во время осмотра в его грузовой части обнаружили 75 коробок с табачными изделиями иностранного производства пяти наименований — около 50 тысяч пачек сигарет. На 20 коробках имелись акцизные марки Таджикистана. На 50 коробках они отсутствовали.«По предварительным данным, сумма ущерба от незаконного ввоза оценивается в 1 миллион сомов. Собранный материал передали в Следственное управление ГСБЭП», — говорится в сообщении.