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Происшествия

Из почек китаянки извлекли 3 тысячи камней

Почти три тысячи камней удалили китайские врачи из почек местной жительницы. Образования возникли из-за инфекции, распространению которой, в свою очередь, способствовал диабет. Об этом сообщает Global Times.

Как отмечает издание, медикам потребовался час, чтобы подсчитать количество камней — их оказалось 2 тысячи 980. «Мы поразились, когда это увидели. Был серьезный риск атрофии. Только путем извлечения можно было справиться с положением», — сказал заведующий отделением урологии в клинике Мо Найсин.

Как сообщается, 56-летняя женщина обратилась в больницу с жалобой на боли в животе.
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