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Происшествия

В Бишкеке мужчина напал на сотрудников милиции во время проверки документов

В Бишкеке мужчина при проверке документов напал на сотрудников милиции. Об этом ИА «24.kg» сообщили в столичном ГУВД.

Уточняется, что оперативному сотруднику порвали одежду.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий правоохранители проверяли документы у мужчины. В это время милиционер заметил в его барсетке пистолет и потребовал предъявить документы на оружие. Тот не подчинился требованиям сотрудника и оказал сопротивление. В это время на место сбежались знакомые подозреваемого. Милиционеров окружили, порвали на оперативнике одежду, пытались отобрать у него удостоверение. Выехавшая на место следственно-оперативная группа задержала 20-летнего парня. Возбуждено дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемый водворен в ИВС», — сообщили в ГУВД.
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