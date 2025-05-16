В Бишкеке трое пьяных мужчин напали на милиционеров. Их задержали

В Бишкеке задержали троих мужчин, напавших на милиционеров. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы.

Инцидент произошел минувшей ночью, 16 мая. Примерно в 1.20 на пульт 102 поступил вызов о том, что на одной из стоянок на улице Орто-Токой несколько мужчин распивают спиртное и шумят. На место выехали правоохранители, которые обнаружили там троих пьяных. На сделанное им замечание дебоширы обматерили милиционеров, напали на них, порвали форму и попытались убежать.

Правоохранители применили приемы боевого самбо и задержали 27-летнего Ж.Ж., 26-летнего К.Э. и 25-летнего Д.Т., которых водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Возбуждено дело по статье «Хулиганство с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка» УК КР.

В пресс-службе УВД обратились к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с уважением к работе сотрудников милиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей.