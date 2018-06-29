В селе Беш-Кунгей мужчина во время пьянки едва не зарезал собутыльницу

В селе Беш-Кунгей Чуйской области сотрудники милиции задержали мужчину, нанесшего собутыльнице ножевые ранения. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД области.

В дежурную часть ОВД Аламудунского района поступило сообщение, что у частного дома в селе лежит женщина с ножевыми ранениями. Прибывшие милиционеры увидели, что женщину ранили в область живота и шеи.

«Потерпевшая находилась в сильном алкогольном опьянении. Ее госпитализировали. Милиционеры установили личность пострадавшей, ей оказалась 39-летняя Д.Н. По подозрению в совершении преступления задержали 63-летнего О.О.», — сообщили в ГУВД.

Подозреваемый отдыхал у женщины дома, они распивали спиртные напитки. После ссоры мужчина нанес собутыльнице несколько ножевых ранений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.