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Происшествия

Египетский тренер умер, комментируя матч своей сборной с Саудовской Аравией

Бывший египетский футболист и тренер Абдрахим Мухаммед Негм умер от сердечного приступа, комментируя матч своей сборной с Саудовской Аравией на чемпионате мира. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на издание Arab News.

Сборная Египта проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2, пропустив по голу в добавленное к каждому из таймов время. С Абдрахимом Негмом, который комментировал встречу на одном из местных телеканалов, случился сердечный приступ. Позднее он скончался.

Во время тренерской карьеры он работал с египетским футбольным клубом «Замалек».

Египтяне выступали в группе А с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией. Команда проиграла в трех матчах и заняла последнее место. В плей-офф вышли хозяева россияне и уругвайцы.
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