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Происшествия

В Бишкеке милиционеры задержали квартирных воров. При обыске нашли оружие

Сотрудники МВД задержали причастных к квартирным кражам в столице. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Один из задержанных — 28-летний Щ.А. — ранее судим за кражу, состоит на оперативном учете МВД как член преступной группы. Второй задержанный, 20-летний Ч.Н., судим за убийство.

«При задержании у одного из подозреваемых обнаружили оружие — газотравматический пистолет с патронами. Его похитили осенью 2017 года из квартирного сейфа жителя Бишкека. Кроме того, в ноябре злоумышленники проникли в дом и украли двуствольное ружье ТОЗ-34, 120 тысяч сомов и золотые ювелирные изделия. В ходе обыска дома у задержанных обнаружили еще два обреза», — сообщили в МВД.
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