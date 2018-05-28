Милиционеры задержали парня, разыскиваемого за покушение на убийство

Сотрудники Службы криминальной милиции МВД задержали парня, разыскиваемого за покушение на убийство. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Уроженец Джумгальского района Нарынской области 20-летний Н. уулу Э. числился в розыске с ноября 2017 года.

В октябре он ранил ножом местного жителя, и тот скончался в больнице. По факту возбудили уголовное дело. По предварительным данным, преступление совершено на почве ссоры и неприязненных отношений.

Задержанного передали сотрудникам ОВД Джумгальского района. Проводят следственные мероприятия.