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Лейтенанта милиции и контрактника Погранслужбы задержали с наркотиками

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД задержали действующего  милиционера и военнослужащего Пограничной службы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Уточняется, что с начала апреля 2018 года оба находились в разработке.

Старший оперуполномоченный Службы криминальной милиции УВД Ленинского района и военнослужащий-контрактник Погранслужбы рядовой подозреваются в сбыте наркотиков.

«27 мая в Бишкеке при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержаны 32-летний милиционер и 26-летний военнослужащий. При обыске у них обнаружены спичечные коробки с темно-зеленым веществом и специфическим запахом конопли. Экспертиза показала, что это гашиш. Задержанные водворены в ИВС ГУВД Бишкека», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров» УК КР. 
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