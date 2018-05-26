13:19
USD 68.23
EUR 80.02
RUB 1.11
Происшествия

Операция «Нелегал». Кто нарушает миграционное законодательство Кыргызстана?

В Кыргызстане прошла операция «Нелегал». Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

По ее данным, операцию «Нелегал-2018» проводили с подразделениями правоохранительных органов и Государственной службой миграции под эгидой ОДКБ для перекрытия каналов незаконной миграции, выявления нелегальных мигрантов и транснациональных ОПГ.

Выявили 13 нарушителей миграционного законодательства. Это граждане Китая, России, Узбекистана и Казахстана.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях их оштрафовали на 49 тысяч сомов.

За пределы Кыргызстана депортировали одного иностранца. Правоохранительные органы возбудили 14 уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным пересечением госграницы.

«Мы завершили первую активную фазу совместной операции «Нелегал-2018», основной целью которой являлось противодействие незаконной миграции на территории стран ОДКБ. Каждое из ведомств продолжит работу в этом направлении. Операция будет длиться в течение всего года», — отметил начальник главного управления ГПС КР полковник Айбек Кутманов.
Ссылка:
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
Хитрый фургон. Кыргызстанец пытался тайком провезти в Россию 20 мигрантов
Кыргызстанку осудили в России за нелегальное пересечение границы
В Москве разыскивается банда выходцев из Кыргызстана
МИД КР просит кыргызстанцев соблюдать миграционное законодательство Казахстана
В России нелегальным мигрантам грозят новые штрафы
Гражданка Украины попыталась провезти в Польшу сына в чемодане
Страны ЕАЭС и ОДКБ вместе будут бороться с незаконной миграцией
Кыргызстанец получил полтора года за нелегальный въезд в Россию
Популярные новости
Брали деньги, обещая участки. Задержали лидера одной из&nbsp;политических партий Брали деньги, обещая участки. Задержали лидера одной из политических партий
Следователь Свердловского РОВД вымогала $4&nbsp;тысячи, ее&nbsp;задержали Следователь Свердловского РОВД вымогала $4 тысячи, ее задержали
Стало известно, за что арестовали одного из самых богатых бизнесменов Казахстана Стало известно, за что арестовали одного из самых богатых бизнесменов Казахстана
Аномальная жара в Пакистане уже убила 65 человек Аномальная жара в Пакистане уже убила 65 человек
Бизнес
1&nbsp;МБ в&nbsp;Таиланде всего 3&nbsp;сома в&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1 МБ в Таиланде всего 3 сома в роуминге от О!
Сберкасса &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;Оше обслуживает клиентов круглосуточно Сберкасса «Бакай Банка» в Оше обслуживает клиентов круглосуточно
С&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок С услугой «Где дети?» от MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок
Зарабатывай на&nbsp;входящих звонках вместе с&nbsp;О! Зарабатывай на входящих звонках вместе с О!