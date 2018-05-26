Операция «Нелегал». Кто нарушает миграционное законодательство Кыргызстана?

В Кыргызстане прошла операция «Нелегал». Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

По ее данным, операцию «Нелегал-2018» проводили с подразделениями правоохранительных органов и Государственной службой миграции под эгидой ОДКБ для перекрытия каналов незаконной миграции, выявления нелегальных мигрантов и транснациональных ОПГ.

Выявили 13 нарушителей миграционного законодательства. Это граждане Китая, России, Узбекистана и Казахстана.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях их оштрафовали на 49 тысяч сомов.

За пределы Кыргызстана депортировали одного иностранца. Правоохранительные органы возбудили 14 уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным пересечением госграницы.

«Мы завершили первую активную фазу совместной операции «Нелегал-2018», основной целью которой являлось противодействие незаконной миграции на территории стран ОДКБ. Каждое из ведомств продолжит работу в этом направлении. Операция будет длиться в течение всего года», — отметил начальник главного управления ГПС КР полковник Айбек Кутманов.