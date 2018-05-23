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Происшествия

В США полиция скрутила велосипедиста, который «разминировал» рюкзак

Офицеры полиции города Милуоки, штат Висконсин, скрутили велосипедиста, который не дождался саперов и «обезвредил» подозрительную сумку самостоятельно. Инцидент, о котором сообщил канал WTMj-TV, попал на видео.

В ролике мужчина заезжает за полицейскую ленту на велосипеде, открывает рюкзак, вываливает наружу его содержимое, после разводит руками и, видимо, собирается ехать дальше. В это время на него набрасываются три человека.

О бесхозном предмете экстренным службам сообщили очевидцы. В тот момент, когда вмешался велосипедист, полиция и саперы обсуждали дальнейшие действия.

По данным СМИ, «обезвредившего» сумку мужчину взяли под стражу. Какие именно обвинения ему предъявили, неизвестно.

В комментариях к видео велосипедиста называют героем, а полицию обвиняют в некомпетентности. «Возьмите этого парня в штат и увольте бригаду неженок, боящихся собственной тени», — посоветовал один из пользователей.
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