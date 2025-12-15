17:24
Происшествия

В Бишкеке проверили школы из-за сообщений о «минировании» — ложная тревога

15 декабря 2025 года в 11.08 в службу «102» ГУВД Бишкека поступила информация о сообщениях в мессенджере Telegram о якобы заложенных взрывных устройствах в ряде столичных школ. Об этом сообщили в пресс-центре ГУВД.

Речь шла об общеобразовательных учреждениях № 24, 44, 15 и 10, а также о частной школе Kings International School. По всем фактам материалы зарегистрированы в журналах учета информации районных управлений внутренних дел, начаты доследственные проверки.

На места незамедлительно выехали следственно-оперативные группы районных УВД. Учащиеся и сотрудники учебных заведений были эвакуированы, прилегающие территории оцеплены. К проверкам привлекли кинологические службы.

В ходе обследования каких-либо подозрительных предметов или взрывных устройств обнаружено не было.

В ГУВД Бишкека напомнили, что за заведомо ложные сообщения о минировании предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. 
