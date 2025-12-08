В сети супермаркетов Бишкека ищут бомбы

В сети супермаркетов «Народный», «Глобус», «Достор» и «Спар» Бишкека поступили анонимные звонки о якобы заложенной бомбе. Об этом сообщили в УВД столицы.

По его данным, в 17.46 в «102» позвонил неизвестный со скрытого номера и сказал, что где-то в сетях есть взрывное устройство, но не уточнил, где именно.

Факты зарегистрированы в УВД четырех районов столицы, начата доследственная проверка. На местах работают сотрудники ППС, службы общественной безопасности, следственно-оперативные группы и кинологи.

Они проверяют торговые залы, склады и прилегающие территории. Подробности сообщат после проверки.