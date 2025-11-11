Из школы № 25 эвакуировали более тысячи человек из-за сообщения о бомбе

В Бишкеке учащихся и педагогов средней школы № 25 эвакуировали после сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщили в МЧС.

Информация поступила в службу спасения 10 ноября в 11.19. На место выехали спасатели МЧС и сотрудники МВД. Всего из здания эвакуировали около 1 тысячи 100 человек — школьников и учителей.

Территория и помещения учебного заведения обследовали саперы и оперативные службы. Сообщение о бомбе не подтвердилось.

В МЧС напомнили, что за заведомо ложные сообщения о теракте предусмотрена уголовная ответственность. Сотрудники милиции устанавливают личность звонившего.