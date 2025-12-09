В Бишкеке эвакуировали две школы из-за сообщения о бомбе

Около 09.40 9 декабря в милицию поступило сообщение о том, что в школах № 10 и № 62 якобы заложены взрывные устройства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

На место выехали следственно-оперативные группы, сотрудники полка ППСМ и экипажи УПСМ. Работники и учащиеся учебных заведений были эвакуированы, территория взята под оцепление. Правоохранительные органы проводят проверку.

Отмечается, что 8 декабря в службу «102» поступила информация о минировании торговых сетей «Народный», «Глобус», «Достор» и «Спар». Проверка показала, что сообщение было ложным.