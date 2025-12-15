14:15
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Происшествия

В пяти школах Бишкека ищут бомбы, учащиеся эвакуированы

Фото из интернета. Школа № 24 в Бишкеке

Сегодня поступила информация о готовящемся террористическом акте в ряде учебных заведений — № 24, 44, 15, 10, а также в частной школе Kings International School.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека, примерно в 11.08 в службу 102 поступил звонок о том, что подобные сообщения получены в мессенджере Telegram.

«По всем указанным фактам материалы зарегистрированы в ЖУИ районных управлений внутренних дел. Начаты доследственные проверки», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что на места происшествий выехали следственно-оперативные группы районных УВД. Администрации учебных заведений и учащиеся эвакуированы, прилегающие территории оцеплены. Работают кинологи.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354613/
просмотров: 1323
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке эвакуировали две школы из-за сообщения о бомбе
В сети супермаркетов Бишкека ищут бомбы
Гражданин Казахстана захватил питерскую радиостанцию и угрожал взорвать ее
Камеры видеонаблюдения установили в школах приграничных сел Баткена
Из школы № 25 эвакуировали более тысячи человек из-за сообщения о бомбе
Во всех школах Кыргызстана отмечают 80-летие Организации Объединенных Наций
Школы Кыргызстана начали получать новые учебники для начальных классов
В аэропорту «Манас» усилены меры безопасности из-за сообщения об угрозе
В Кыргызстане построят семь школ. Средства выделит Саудовский фонд развития
В школах Кыргызстана пройдет российская неделя математики, физики и информатики
Популярные новости
Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и&nbsp;наркологии водворили в&nbsp;СИЗО ГКНБ Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и наркологии водворили в СИЗО ГКНБ
Экс-главу Чуйской области&nbsp;КР обвинили в&nbsp;многоженстве Экс-главу Чуйской области КР обвинили в многоженстве
ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в&nbsp;соцсетях ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в соцсетях
Приостановлена работа предприятия по&nbsp;производству пенопласта в&nbsp;селе Лебединовка Приостановлена работа предприятия по производству пенопласта в селе Лебединовка
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
15 декабря, понедельник
14:00
Инфляция догоняет рост экономики Кыргызстана: итоги 11 месяцев 2025 года Инфляция догоняет рост экономики Кыргызстана: итоги 11 ...
13:58
Сквозь метровый снег к школе: президент пригласил ученика на елку
13:51
Педагог бишкекской школы заразилась туберкулезом, контактных учеников обследуют
13:51
Теракт в Сиднее. Нападавшими на людей на пляже были отец и сын
13:44
90-летие Нацмузея ИЗО. Состоится премьера уникального спектакля «Репетиция»