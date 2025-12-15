В пяти школах Бишкека ищут бомбы, учащиеся эвакуированы

Фото из интернета. Школа № 24 в Бишкеке

Сегодня поступила информация о готовящемся террористическом акте в ряде учебных заведений — № 24, 44, 15, 10, а также в частной школе Kings International School.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека, примерно в 11.08 в службу 102 поступил звонок о том, что подобные сообщения получены в мессенджере Telegram.

«По всем указанным фактам материалы зарегистрированы в ЖУИ районных управлений внутренних дел. Начаты доследственные проверки», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что на места происшествий выехали следственно-оперативные группы районных УВД. Администрации учебных заведений и учащиеся эвакуированы, прилегающие территории оцеплены. Работают кинологи.