Сотрудники Кызыл-Кийской больницы присвоили 970 тысяч сомов

Сотрудники Кызыл-Кийской межрайонной противотуберкулезной больницы присвоили 970 тысяч сомов. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры Кыргызстана.

Прокуратура Кызыл-Кии возбудила уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 305 (превышение должностных полномочий) и 171 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.

С июня по декабрь 2017 года Кызыл-Кийская межрайонная противотуберкулезная больница провела конкурсы на закупку хозяйственных товаров, строительных материалов и различных услуг. Победителем признали предпринимателя М.Н. С ним заключили договоры на 1 миллион 67 тысяч сомов, средства перечисляли на его счет в банке.

Однако товары не поступали на склад больницы, а услуги выполняли частично. При этом работники больницы по доверенности предпринимателя получали из банка ранее перечисленные денежные средства. Общая сумма полученных и присвоенных денежных средств составила 870 тысяч сомов.

Выявили и то, что в 2017 году работники учреждения, имея доступ к карте получателя бюджетных средств больницы, присвоили 100 тысяч сомов.

В результате государству причинен материальный ущерб на 970 тысяч сомов.