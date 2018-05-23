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Происшествия

В городе Ош таксиста убили и сожгли его тело

В Оше сотрудники милиции задержали подозреваемого в убийстве таксиста. Об этом сообщил пресс-секретарь УВД южной столицы Замир Сыдыков.

По его словам, 13 мая 30-летний Ильхом Эрматов выехал из дома на «Дэу Матиз» и не вернулся.

«Мужчина занимался частным извозом. Его обгоревшее тело нашли 22 мая в поле. Оперативники задержали подозреваемого в преступлении. Чтобы скрыться от милиции, 28-летний уроженец Кара-Суйского района пытался пересечь кыргызско-казахскую границу. Машину погибшего обнаружили в Токмаке», — рассказал Замир Сыдыков.

Пресс-секретарь отметил, что задержанный дал признательные показания. «По его словам, он хотел угнать автомобиль. Проверяется причастность к преступлению других лиц», — добавил Замир Сыдыков.
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