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Происшествия

Обещал землякам из Индии поступление в вуз, взял деньги и не вернул. Задержан

В Бишкеке сотрудники милиции задержали гражданина Индии по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы. 

Уточняется, что в УВД Октябрьского района с заявлением обратился гражданин Индии и попросил принять меры в отношении малознакомого мужчины, который в 2017 году взял у него $14 тысяч. За эти деньги мужчина обещал посодействовать при поступлении в столичный вуз.

«Подозреваемый не вернул деньги, обещание не выполнил. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. В милицию обратилась еще одна гражданка Индии. В заявлении девушка указала, что для поступления в вуз она отдала $9 тысяч. При проведении оперативно-розыскных мероприятий милиция задержала 28-летнего гражданина Индии. Он водворен в ИВС», — проинформировали в ГУВД.

Всех, кто пострадал от преступных действий гражданина Индии, милиция просит сообщить в УВД Октябрьского района или по телефонам: 0(553) 120-130, (0552) 102-406 (0553) 102-195, (0558) 102-008.
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