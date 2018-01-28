Отъем жилья. Как не стать жертвой квартирных мошенников

Махинации с жильем – довольно распространенное явление при заключении сделок по покупке как апартаментов в новом доме, так и квадратных метров в типовой «хрущевке» или «сталинке». Юрист Бактыбек Жумашев объясняет читателям ИА «24.kg», как не попасть на удочку ловкача, не оказаться на улице и отстоять свои права на квартиру.

1 Хочу купить квартиру в строящемся доме. С кем мне нужно заключать договор? Договор вы будете заключать непосредственно с застройщиком. Но прежде чем поставить свою подпись, необходимо тщательно изучить сам документ, чтобы не быть обманутым, и все приложения к нему, чтобы убедиться, есть ли у застройщика частное право на землю, где возводится этажное строение.

2 В каких случаях я могу в одностороннем порядке расторгнуть договор и взыскать с застройщика сумму, которую внес за квартиру? Если застройщик нарушил условия договора. К примеру, дом не сдан в эксплуатацию в срок, стройку решено заморозить по решению Госстроя за какие-либо нарушения или выясняется, что разрешение на строительство на этом участке владелец дома получил незаконным путем. В этом случае застройщик будет нести ответственность и должен вернуть несостоявшимся жильцам их деньги.

3 Взял ипотеку, чтобы купить квартиру в строящейся «элитке». Может ли банк отобрать мое жилье, если я не погасил в срок кредит? Опять же повторю: внимательно читайте договор, который вы заключаете с банком. Если ипотека выдается на условиях залога, то в договоре прописывается, что именно вы закладываете - еще не достроенное жилье или свою прежнюю квартиру. Либо залогодателем выступает ваш поручитель. В любом случае если договор с банком нарушаете вы, то и отвечать придется вам.

4 Купил квартиру в новом доме. Но спустя полгода появился еще один жилец и заявил, что это его апартаменты, и показал мне договор с застройщиком. Как быть в этом случае? Разумеется, вам следует обратиться в фирму, которая возводила этот дом, и потребовать объяснений, на каком основании владелец дважды продал одну и ту же квартиру. Расторгнуть договор, обратиться в суд и через него вернуть деньги.

5 Хочу приобрести жилье в обычной этажке. Как мне проверить, заложена ли эта квартира, есть ли у нее еще хозяева кроме тех, кто мне ее продает? Самый надежный и верный способ – обратиться в Госрегистр. При оформлении квартиры вы приходите с продавцом, риелтором, показываете технический паспорт и просите проверить по базе, кто еще прописан на этой жилплощади, кто ее фактический владелец и в залоге ли она. Просите также распечатать эту информацию, чтобы она хранилась у вас вместе с документами на жилье.

6 Купил квартиру, а она оказалась заложенной. Ко мне пришли судебные исполнители, требуют освободить жилплощадь. Бывшие владельцы испарились. Что делать? Для начала следует проверить через тот же Госрегистр, имеется ли договор о залоге, кому эта квартира под него отдана – банку, микрокредитной организации или частному лицу. Если такого договора нет, залог можно оспорить в суде. В любом случае закладывали не вы, а предыдущий владелец. Следовательно, банк, МКК или частник будут искать этого человека.



Но на будущее, чтобы не попадать в такие ситуации, оформляйте сделку купли-продажи только в Госрегистре. И прежде чем купить квартиру, узнайте ее историю.

