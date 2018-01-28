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Общество

Отъем жилья. Как не стать жертвой квартирных мошенников

Махинации с жильем – довольно распространенное явление при заключении сделок по покупке как апартаментов в новом доме, так и квадратных метров в типовой «хрущевке» или «сталинке». Юрист Бактыбек Жумашев объясняет читателям ИА «24.kg», как не попасть на удочку ловкача, не оказаться на улице и отстоять свои права на квартиру.

1

Хочу купить квартиру в строящемся доме. С кем мне нужно заключать договор?

Договор вы будете заключать непосредственно с застройщиком. Но прежде чем поставить свою подпись, необходимо тщательно изучить сам документ, чтобы не быть обманутым, и все приложения к нему, чтобы убедиться, есть ли у застройщика частное право на землю, где возводится этажное строение.

2

В каких случаях я могу в одностороннем порядке расторгнуть договор и взыскать с застройщика сумму, которую внес за квартиру?

Если застройщик нарушил условия договора. К примеру, дом не сдан в эксплуатацию в срок, стройку решено заморозить по решению Госстроя за какие-либо нарушения или выясняется, что разрешение на строительство на этом участке владелец дома получил незаконным путем. В этом случае застройщик будет нести ответственность и должен вернуть несостоявшимся жильцам их деньги.

3

Взял ипотеку, чтобы купить квартиру в строящейся «элитке». Может ли банк отобрать мое жилье, если я не погасил в срок кредит?

Опять же повторю: внимательно читайте договор, который вы заключаете с банком. Если ипотека выдается на условиях залога, то в договоре прописывается, что именно вы закладываете - еще не достроенное жилье или свою прежнюю квартиру. Либо залогодателем выступает ваш поручитель. В любом случае если договор с банком нарушаете вы, то и отвечать придется вам.

4

Купил квартиру в новом доме. Но спустя полгода появился еще один жилец и заявил, что это его апартаменты, и показал мне договор с застройщиком. Как быть в этом случае?

Разумеется, вам следует обратиться в фирму, которая возводила этот дом, и потребовать объяснений, на каком основании владелец дважды продал одну и ту же квартиру. Расторгнуть договор, обратиться в суд и через него вернуть деньги.

5

Хочу приобрести жилье в обычной этажке. Как мне проверить, заложена ли эта квартира, есть ли у нее еще хозяева кроме тех, кто мне ее продает?

Самый надежный и верный способ – обратиться в Госрегистр. При оформлении квартиры вы приходите с продавцом, риелтором, показываете технический паспорт и просите проверить по базе, кто еще прописан на этой жилплощади, кто ее фактический владелец и в залоге ли она. Просите также распечатать эту информацию, чтобы она хранилась у вас вместе с документами на жилье.

6

Купил квартиру, а она оказалась заложенной. Ко мне пришли судебные исполнители, требуют освободить жилплощадь. Бывшие владельцы испарились. Что делать?

Для начала следует проверить через тот же Госрегистр, имеется ли договор о залоге, кому эта квартира под него отдана – банку, микрокредитной организации или частному лицу. Если такого договора нет, залог можно оспорить в суде. В любом случае закладывали не вы, а предыдущий владелец. Следовательно, банк, МКК или частник будут искать этого человека.

Но на будущее, чтобы не попадать в такие ситуации, оформляйте сделку купли-продажи только в Госрегистре. И прежде чем купить квартиру, узнайте ее историю.

7

Слышал, что мошенники встречаются и среди риелторов. Как не угодить в руки к таким дельцам?

Прежде всего нужно навести справки о той конторе, куда вы обращаетесь. Но лучше при заключении договора с потенциальным продавцом проконсультироваться еще и с юристом, показать договор купли-продажи. Его услуги обойдутся самое большее в $100. Зато вы сэкономите десятки тысяч долларов и сбережете нервы.
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