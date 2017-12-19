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Общество

Девушка жестоко наказала атаковавшего ее смс-мошенника

Жительница Филиппин Шайна Джимао рассказала в Twitter, как отомстила смс-спамеру, попытавшемуся ее обмануть.  Об этом сообщает lenta.ru.

Отправитель, планировавший заполучить личные данные, послал ей сообщение о том, что она выиграла 550 тысяч филиппинских песо (около 640 тысяч рублей) и ноутбук. Для получения выигрыша девушке следовало отправить имя и фамилию, адрес, возраст и место работы.

Однако вместо запрашиваемой информации девушка оповестила злоумышленника о том, что теперь он подписан на ежедневную рассылку молитв. «Поздравляем! Вы успешно подписались на "Молитву каждый день"! С вашего счета будет списано 50 песо (около 58 рублей по текущему курсу)», — говорилось в ответном смс.

В подтверждение она отправила ему первую молитву: «Господь всегда передо мной. Он около моей правой руки, так что она не дрогнет. Псалом 16:8».

«Подписчик» попытался избавиться от рассылки, но девушка продолжала его троллить, присылая сообщения «извините, вы ввели некорректный код, попробуйте еще раз» при каждой его попытке отписаться.

Пользователи Twitter оценили изящную месть филиппинки. Ее пост стал вирусным, им поделились свыше 60 тысяч пользователей платформы.

Микроблогеры поблагодарили девушку за наводку, заявив, что впредь будут поступать со спамерами так же.
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