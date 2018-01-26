Мошенники нашли способ заработать в WhatsApp, используя привычную схему с распространением спама. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Как отмечается, мошенники распространяют через личные сообщения и группы сообщение об акции в «Бургер Кинге» с бесплатными купонами. К сообщению прикрепляют ссылку на розыгрыш. Для убедительности используют логотип компании и похожий адрес сайта. Поэтому многие могут не заметить обман.

Фото hi-tech.mail.ru. Пример спама в WhatsApp

При переходе по ссылке открывается поддельная страница с правилами розыгрыша, которые требуют распространить это сообщение среди остальных контактов. Мошенники не пытаются похитить деньги или украсть личные данные. Они разместили на поддельной странице модуль с рекламой и зарабатывают на показах.

Фото hi-tech.mail.ru. Поддельный сайт с акцией

Также через поддельную ссылку они распространяют небезопасное расширение для Chrome. Сайт проверяет тип устройства, и если пользователь заходит с компьютера, то перенаправит его на страницу с расширением. В январе эксперты компании ESET зафиксировали 27 тысяч переходов на эту страницу со скачиванием.