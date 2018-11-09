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Внимание! Мошенники пытаются получить доступ к банковским картам кыргызстанцев

Мошенники пытаются получить доступ к банковским картам кыргызстанцев, сообщая о призовых акциях от банков. Сообщения о якобы выигрыше крупной суммы и ценных подарков приходят в мессенджеры.

Пользователь Екатерина Светачева рассказала, что ей в мессенджер пришло сообщение, что один из коммерческих банков совместно с сотовыми операторами проводит акцию. Человеку сообщают, что его номер телефона выиграл крупную сумму денег и ценный приз. Деньги обещают перевести на карту.

Другой пользователь сети Facebook с ником Kseniia Ti сообщила, что ей позвонил молодой человек с номера 0559919010 и сказал, что она выиграла 25 тысяч сомов и ноутбук от другого коммерческого банка.

«На вопрос, почему я сейчас, проверяя предоставленную им информацию, на своем честно заработанном ноутбуке не вижу на сайте банка новости о своем состоявшемся великом счастье, внятного ответа мне не дали и напоследок сказали, что я сама виновата и пострадаю от своего недоверия. Еще добавили, что эта информация была в утреннем выпуске новостей КТРК. И в вечернем тоже будет», — пишет Kseniia Ti.

В коммерческих банках информацию о каких-либо розыгрышах отрицают и отмечают, что все данные об акциях доступна на их официальных сайтах и страницах в социальных сетях.

«Убедительно просим быть осторожными! Условия всех акций, которые проводит банк, выложены на сайте. Банк не разыгрывает денежных и иных призов путем случайного выбора победителей, а сотрудники банка не запрашивают у клиентов кодов и дополнительной информации», — заявили в банке.
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