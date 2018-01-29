23:53
-12
USD 68.39
EUR 85.25
RUB 1.23
Происшествия

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве. Второго ищут

Сотрудники УВД Октябрьского района Бишкека задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщило столичное ГУВД.

Как отмечается, с заявлением в милицию обратился житель столицы с просьбой принять меры в отношении парней по имени Жоомарт и Абдывали. Они в июле 2017 года обманным путем под предлогом создать совместный бизнес завладели суммой в $6,6 тысячи и автомашиной «Инфинити» стоимостью $5,5 тысячи и на длительное время исчезли.

Сотрудники СКМ Октябрьского района задержали подозреваемого — 26-летнего А.у.А. Местонахождение второго мужчины пока не установлено.

По факту возбудили уголовное дело по статье 166 (мошенничество) УК КР. Задержанный водворен в ИВС.
Ссылка:
просмотров: 824
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке на улицах нашли два трупа
В Нацгоспитале разморозило систему отопления. Кто-то сбросил воду
Задержан мошенник. Милиция ищет пострадавших
Пакистанец-мошенник зарабатывал на прилетающих в Кыргызстан иностранцах
В Бишкеке таксист избил пассажира и отобрал у него телефон
Трансформаторы для Токтогулки. Китайцы выплатили Кыргызстану 1,75 миллиона сомов
Мужчине предложили выбрать патрон, которым его убьют. Он попытался повеситься
В Таласском ОВД присвоили зарплату уволенных сотрудников
Сотрудники ИК-47 не досмотрели тюремного мошенника. Пострадали три семьи
Водитель прокурора Первомайского района Бишкека совершил ДТП
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Китайская модернизация за&nbsp;$386 миллионов не&nbsp;выдержала холодов Авария на ТЭЦ. Китайская модернизация за $386 миллионов не выдержала холодов
На&nbsp;ТЭЦ Бишкека не&nbsp;могут запустить котлы На ТЭЦ Бишкека не могут запустить котлы
На&nbsp;ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария На ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария
Автобус с&nbsp;гражданами Кыргызстана замерз в&nbsp;Казахстане Автобус с гражданами Кыргызстана замерз в Казахстане
Бизнес
&laquo;Личный кабинет куратора&raquo; от&nbsp;MegaCom для всех корпоративных абонентов «Личный кабинет куратора» от MegaCom для всех корпоративных абонентов
&laquo;Росинбанк&raquo; приглашает клиентов в&nbsp;офис будущего «Росинбанк» приглашает клиентов в офис будущего
Комфортный зимний отдых с&nbsp;MegaCom Комфортный зимний отдых с MegaCom
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте