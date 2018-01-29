В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве. Второго ищут

Сотрудники УВД Октябрьского района Бишкека задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщило столичное ГУВД.

Как отмечается, с заявлением в милицию обратился житель столицы с просьбой принять меры в отношении парней по имени Жоомарт и Абдывали. Они в июле 2017 года обманным путем под предлогом создать совместный бизнес завладели суммой в $6,6 тысячи и автомашиной «Инфинити» стоимостью $5,5 тысячи и на длительное время исчезли.

Сотрудники СКМ Октябрьского района задержали подозреваемого — 26-летнего А.у.А. Местонахождение второго мужчины пока не установлено.

По факту возбудили уголовное дело по статье 166 (мошенничество) УК КР. Задержанный водворен в ИВС.