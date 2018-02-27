Отъем квартир. Как доверчивые карабалтинцы оказались на улице

В редакцию ИА «24.kg» обратились с просьбой о помощи и последней надеждой жители Кара-Балты. Все они остались без крыши над головой, а обвиняют в этом некую гражданку Наталью Керемецкую.

«Приезжайте скорее. Сегодня умер Шешко. В 2016 году у него умерла дочь, и Керемецкая не говорит ему, где она похоронена. Старик даже не смог отпеть свою дочь. Сегодня у него похороны, и мы все соберемся и пойдем в РОВД и к акиму», — потребовал Сулайман Муратов.

Недействительный договор

Мы уже рассказывали историю о том, как Сулайман Муратов оказался обманутым двумя женщинами — продавшей ему дом Ниной Беляковой и ее подругой Натальей Керемецкой.

Напомним, в 2011 году Муратов купил дом у Нины Беляковой. Правда, на тот момент дом принадлежал ее умершему мужу, и она еще не успела вступить в право наследства. Небольшой саманный дом стоил $15 тысяч. По закону сделку купли-продажи можно было совершить только через полгода, когда Белякова стала бы законной наследницей. Но Керемецкая посоветовала не ждать, а оформить договор залога, согласно которому Муратов мог выкупить дом в рассрочку до 30 сентября 2011 года, а Белякова отдает недвижимость в качестве залога. Муратов отдал Беляковой $8 тысяч и въехал со своей семьей в новый дом. А Белякова уехала в Россию.

Через три месяца нагрянувшие с проверкой газовики обнаружили, что газовый счетчик не проверяли с 1998 года, он был старого образца. Счетчик сняли и выставили хозяину счет в 431 тысячу сомов.

Белякова пообещала приехать в Кыргызстан и уладить проблему. Но, приехав, написала в Кыргызмунайгаз заявление о том, что в ее отсутствие обнаружены факты вмешательства в счетчик. Разбирательство показало, что вины Муратова в этом нет.

А Белякова, оформив наследство, попросила Муратова заплатить оставшуюся сумму и заключить наконец договор купли-продажи. Новый хозяин понял, что если он купит дом, то долг за газ в 431 тысячу сомов могут повесить на него, и потребовал свои деньги обратно. А Белякова вместо этого выдала доверенность Наталье Керемецкой и снова уехала в Россию.

На суде ответчик Керемецкая заявила, что, согласно договору залога, если покупатель до 30 сентября откажется от сделки, задаток не возвращается, и потребовала, чтобы мужчину выселили.

В итоге суд в 2014 году признал договор залога ничтожным, так как он не был надлежащим образом заверен, а Белякова на момент заключения не являлась собственником жилья.

После шести лет судебных тяжб Сулайман Муратов остался на улице.

Верховный суд 29 марта 2017 года принял решение, по которому истец сам должен разыскать Нину Белякову и через суд Российской Федерации взыскать свои $8 тысяч аванса и 77 тысяч сомов за возведенные им постройки. А еще он должен освободить дом для гражданина Умарова, который каким-то чудесным образом оказался его владельцем. Якобы тот купил этот дом 6 декабря 2011-го и только в 2012 году обратился в суд, чтобы получить его.

За справедливостью в акимиат

Возмущенные ситуацией одиннадцать карабалтинцев отправились в Жайылскую районную администрацию на прием к акиму. Его на месте не оказалось, тогда они направились к кабинету заместителя акима Нурила Алымбаева. Он встретил посетителей с недоумением: «Ну а от нас чего хотите?»

А куда нам идти-то? В милиции нас не хотят слушать.

«Мне в РОВД начальник следствия Алмаз говорит: «Что ты здесь делаешь? Чтобы я тебя здесь больше не видел!» И они спустили меня с лестницы», — рассказал пожилой мужчина.

Толпа уходить не собиралась, несмотря на то что пришли они действительно не по адресу. Люди требовали оказать им содействие в поисках справедливости. Нурилу Алымбаеву пришлось позвонить в РОВД и вызвать в свой кабинет сотрудника милиции. Через некоторое время в дверях появился начальник следственного отдела Алмаз Кудайбердиев.

Дали квартиру и отобрали

Алишер Асатулаев первым принялся рассказывать ему историю о том, как остался на улице. В 2006 году квартальная Суханова пустила его в бесхозную однокомнатную квартиру, хозяин которой умер два года назад, с условием, что если найдутся родственники, он освободит квартиру. Асатулаев сделал в ней ремонт и прожил 12 лет.

По закону человек, который прожил в бесхозной квартире такой срок и предоставил суду квитанции об оплате всех коммунальных услуг, может стать ее владельцем.

Но Асатулаеву никто не подсказал этого.

«У Сухановой есть сестра по фамилии Архипова. Они подделали расписку о том, что якобы хозяин квартиры задолжал Архиповой в 2004 году деньги. Подделка документов подтверждается экспертизой. Печати на документах разного образца», — рассказал Алишер.

В 2017 году его из квартиры выселили. С тремя детьми идти ему было некуда, и в отчаянии он перерезал себе вены. Чуть не задел сонную артерию. Об этом случае тогда писали, кажется, во всех СМИ.

Сейчас мужчина живет с детьми в сарае, куда его на время пустили знакомые. Он не может найти даже свою мебель. Не знает, куда дели ее нынешние жильцы его квартиры.

В ситуации безвластия

Начальник следственного отдела внимательно слушал и все записывал. Одни говорили тихо и спокойно, другие от возмущения кричали. И во всех историях звучали одни и те же фамилии. Кто-то выдвинул версию, что этих женщин — Керемецкую, Архипову и Суханову — «крышует» некий Алмаз, криминальный авторитет местного масштаба.

«Нет! Алмаз никогда бедных и неимущих не трогает», «Да они просто его именем прикрываются», — стали защищать его пострадавшие. Тут же поступило предложение пойти к этому Алмазу и попросить его помочь решить их проблему.

Вас ничего не поразило? Вам не кажется странным, что в поисках справедливости люди, вместо того чтобы идти с жалобами на правонарушения в правоохранительные органы, обращаются к представителям криминального мира?

«Скажите, где Олю похоронили»

После собрания отправились в дом умершего Александра Шешко на похороны. Вдова в слезах рассказала, что ее супруг ушел на тот свет с большим долгом: он не смог похоронить, как полагается, свою единственную дочь.

Ольга Шешко приходится женщине падчерицей. Она умерла в 2016 году, но ни отец, ни мачеха об этом не знали. А после смерти в ее квартиру (надо же, какое совпадение!) заселилась дочь все той же Натальи Керемецкой, и квартира оказалась оформленной на нее.

Позже выяснилось, что 24 ноября 2016 года Ольга Шешко оформила дарственную на квартиру на имя Натальи Керемецкой, а спустя четыре дня скончалась.

Керемецкая не сказала о смерти женщины ее родителям и даже умудрилась получить в Соцфонде «похоронные» 10 тысяч сомов.

«Оля не болела. Каждую неделю она приходила навещать нас, делала массаж отцу, помогала мне с уборкой дома. Кто-то предоставил результаты экспертизы, что она умерла от разложения печени, сказали, что она выпивала. Но это неправда! Она никогда не жаловалась на печень. И она не была алкоголичкой. Ольга работала, в единственный свой выходной навещала нас», — плачет мачеха.

По ее словам, Керемецкая так и не сообщила родителям, где похоронена их дочь. «Идите, найдите», — говорила она убитому горем отцу, который то умолял ее сказать, где тело дочери, то угрожал судом. Супруга покойного сейчас не просит помочь вернуть квартиру или наказать Керемецкую.

Пусть только покажет могилку. Надо же оградку поставить и отпеть Олю. Мачеха покойной

Спустя два дня после нашего визита в Кара-Балту Керемецкую арестовали. В следственном изоляторе она пробудет до окончания следствия по всем эпизодам данного дела.