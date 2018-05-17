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Происшествия

Не смогли развернуться. В ГУОБДД объяснили, почему проехали мимо нарушителя

В Бишкеке автомобиль «Хонда», двигаясь по улице Московской, на пересечении с улицей Ибраимова выехал на встречную полосу движения, чуть не сбил девушку и скрылся с места происшествия. Видео с регистратора опубликовали пользователи социальных сетей.

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Сотрудники ГУОБДД проехали мимо нарушителя, совершившего ДТП

На записи видно, как водитель на автомобиле с госномером B6297AP выехал на полосу встречного движения, на которую поворачивала патрульная машина. Нарушитель проехал на красный сигнал светофора, чуть не сбив пешеходов. Девушка чудом не попала под колеса.

Сотрудники ГУОБДД не остановились, продолжая движение в своем направлении.

В свою очередь в пресс-службе ГУОБДД сообщили, что нарушителя поймали.

«В отношении водителя «Хонды» составлен административный протокол. Автомобиль поставлен на штрафную стоянку. Заявлений от девушки о том, что ее чуть не сбили, не имеется», — проинформировали в ГУОБДД.

Факт того, что инспекторы ГУОБДД проехали мимо места происшествия, в ведомстве прокомментировали так: «Сотрудники написали объяснительную, в которой указали, что, поворачивая с улицы Ибраимова направо в сторону востока, они не смогли развернуться сразу, а когда прибыли на место происшествия, водитель уже скрылся».
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