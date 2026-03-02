За неделю ГУОБДД выявило почти 31 тысячу нарушений ПДД по Кыргызстану

С 23 февраля по 1 марта 2026 года зафиксировано 30 тысяч 952 нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщило Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения.
По данным ведомства, выявлены следующие нарушения:
- 3 тысячи 149 случаев управления транспортом без документов;
- 114 водителей задержали за езду в состоянии опьянения;
- 153 автомобиля — с незаконно тонированными стеклами;
- 966 нарушений со стороны пешеходов;
- 4 тысячи 819 фактов эксплуатации авто с техническими неисправностями;
- 25 случаев автохулиганства;
- 3 тысячи 146 нарушений скоростного режима;
- 11 фактов управления автомобилем с поддельными номерами;
- 15 тысяч прочих нарушений ПДД.
Кроме того, 3 тысячи 567 автомобилей помещены на штрафстоянку.
В ГУОБДД призывают водителей строго соблюдать Правила дорожного движения и не создавать угрозу безопасности на дорогах.