За неделю ГУОБДД выявило почти 31 тысячу нарушений ПДД по Кыргызстану

С 23 февраля по 1 марта 2026 года зафиксировано 30 тысяч 952 нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщило Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения.

По данным ведомства, выявлены следующие нарушения:

3 тысячи 149 случаев управления транспортом без документов;

114 водителей задержали за езду в состоянии опьянения;

153 автомобиля — с незаконно тонированными стеклами;

966 нарушений со стороны пешеходов;

4 тысячи 819 фактов эксплуатации авто с техническими неисправностями;

25 случаев автохулиганства;

3 тысячи 146 нарушений скоростного режима;

11 фактов управления автомобилем с поддельными номерами;

15 тысяч прочих нарушений ПДД.

Кроме того, 3 тысячи 567 автомобилей помещены на штрафстоянку.

В ГУОБДД призывают водителей строго соблюдать Правила дорожного движения и не создавать угрозу безопасности на дорогах.