11:43
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество

О самых аварийных днях недели в Кыргызстане рассказали в ГУОБДД МВД

В Бишкеке прошел общереспубликанский форум, посвященный вопросам дорожно-транспортных происшествий, обеспечению безопасности дорожного движения и усилению профилактических мер на дорогах.

Ключевыми темами, которые обсуждали руководители Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, управления Патрульной службы милиции столицы, мэрии, Минздрава, ДУМК, а также приглашенные активисты, студенты, стали реализация госпрограмм по безопасности дорожного движения, улучшение инфраструктуры в опасных зонах, в том числе обеспечение уличного освещения, установка дорожных знаков и формирование пешеходных зон.

Участники также отметили важность ужесточения контроля за превышением скорости и управление авто в нетрезвом состоянии.

В ГУОБДД рассказали о пиках аварийности на дорогах страны.

По данным ведомства, большинство дорожно-транспортных происшествий происходит с участием граждан от 25 до 40 лет. ДТП с тяжелыми травмами и летальным исходом чаще всего фиксируются в ночное время — с 00.00 до 7.00.

Самое большое количество аварий происходит по понедельникам, вторникам и средам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360991/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане в 2025 году в ДТП погиб 121 ребенок — ГУОБДД
Смертельное ДТП в США с участием кыргызстанца: комментарий МИД
В США задержан кыргызстанец, обвиняемый в ДТП с четырьмя погибшими в Индиане
Эксперты признали здание мастерских Театра оперы и балета аварийным и опасным
В Бишкеке автомобиль ГУОБДД столкнулся с легковушкой: выясняют причины ДТП
Садыр Жапаров о личной трагедии: в ДТП погибли сын, брат и невестка
Президент КР резко раскритиковал популизм: Прежде чем кричать, семь раз измерьте
Крупная авария на Льва Толстого в Бишкеке: несколько авто столкнулись, жертв нет
В Бишкеке водитель легкового авто сбил скутериста и скрылся с места ДТП
Водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП, задержали в Бишкеке
Популярные новости
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение
Министр Орунтаев сообщил о&nbsp;банкротстве стройкомпании &laquo;Эмаком&raquo; Министр Орунтаев сообщил о банкротстве стройкомпании «Эмаком»
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
7 февраля, суббота
11:42
Скончался бывший депутат Бишкекского городского кенеша Павел Десятников Скончался бывший депутат Бишкекского городского кенеша...
11:30
Министерство чрезвычайных ситуаций расширяет функции Службы медицины катастроф
11:18
О самых аварийных днях недели в Кыргызстане рассказали в ГУОБДД МВД
11:16
Строительство городка «Алтай»: горожане жалуются на повреждение дороги
11:03
Китайская компания может построить в КР парк по производству электроприборов