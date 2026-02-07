О самых аварийных днях недели в Кыргызстане рассказали в ГУОБДД МВД

В Бишкеке прошел общереспубликанский форум, посвященный вопросам дорожно-транспортных происшествий, обеспечению безопасности дорожного движения и усилению профилактических мер на дорогах.

Ключевыми темами, которые обсуждали руководители Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, управления Патрульной службы милиции столицы, мэрии, Минздрава, ДУМК, а также приглашенные активисты, студенты, стали реализация госпрограмм по безопасности дорожного движения, улучшение инфраструктуры в опасных зонах, в том числе обеспечение уличного освещения, установка дорожных знаков и формирование пешеходных зон.

Участники также отметили важность ужесточения контроля за превышением скорости и управление авто в нетрезвом состоянии.

В ГУОБДД рассказали о пиках аварийности на дорогах страны.

По данным ведомства, большинство дорожно-транспортных происшествий происходит с участием граждан от 25 до 40 лет. ДТП с тяжелыми травмами и летальным исходом чаще всего фиксируются в ночное время — с 00.00 до 7.00.

Самое большое количество аварий происходит по понедельникам, вторникам и средам.