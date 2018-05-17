Сотрудники ГУОБДД проехали мимо нарушителя, совершившего ДТП. Видео в социальной сети Facebook опубликовала пользователь Дарика Аттокурова.

На записи видно, как водитель на автомобиле с госномером B6297AP выехал на полосу встречного движения, на которую поворачивала патрульная машина. Нарушитель проехал на красный сигнал светофора, чуть не сбив пешеходов. Девушка чудом не попала под колеса.

Сотрудники ГУОБДД не остановились, продолжая движение в своем направлении.

Инцидент произошел на пересечении улиц Ибраимова и Московской.