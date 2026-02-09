11:36
Происшествия

За неделю в Кыргызстане выявлено свыше 25 тысяч нарушений ПДД

По предварительной информации ГУОБДД, с 2 по 8 февраля 2026 года в стране зафиксировано 25 тысяч 638 нарушений Правил дорожного движения.

Среди них:

  • управление транспортом без необходимых документов — 2 тысячи 666 случаев;
  • вождение в состоянии опьянения — 359;
  • незаконная тонировка стекол — 166;
  • нарушения, совершенные пешеходами — 674;
  • нарушения правил эксплуатации транспортных средств — 3 тысячи 728;
  • автохулиганство — 27;
  • превышение установленной скорости — 2 тысячи 588;
  • управление автомобилем с поддельными номерами — 11;
  • прочие нарушения ПДД — 11 тысяч 821.

Кроме того, 3 тысячи 598 автомобилей были помещены на штрафстоянки.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения и подчеркнули, что контроль за безопасностью на дорогах продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361117/
просмотров: 241
