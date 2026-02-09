За неделю в Кыргызстане выявлено свыше 25 тысяч нарушений ПДД

По предварительной информации ГУОБДД, с 2 по 8 февраля 2026 года в стране зафиксировано 25 тысяч 638 нарушений Правил дорожного движения.
Среди них:
- управление транспортом без необходимых документов — 2 тысячи 666 случаев;
- вождение в состоянии опьянения — 359;
- незаконная тонировка стекол — 166;
- нарушения, совершенные пешеходами — 674;
- нарушения правил эксплуатации транспортных средств — 3 тысячи 728;
- автохулиганство — 27;
- превышение установленной скорости — 2 тысячи 588;
- управление автомобилем с поддельными номерами — 11;
- прочие нарушения ПДД — 11 тысяч 821.
Кроме того, 3 тысячи 598 автомобилей были помещены на штрафстоянки.
В ведомстве напомнили водителям о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения и подчеркнули, что контроль за безопасностью на дорогах продолжается.