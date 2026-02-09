За неделю в Кыргызстане выявлено свыше 25 тысяч нарушений ПДД

По предварительной информации ГУОБДД, с 2 по 8 февраля 2026 года в стране зафиксировано 25 тысяч 638 нарушений Правил дорожного движения.

Среди них:

управление транспортом без необходимых документов — 2 тысячи 666 случаев;

вождение в состоянии опьянения — 359;

незаконная тонировка стекол — 166;

нарушения, совершенные пешеходами — 674;

нарушения правил эксплуатации транспортных средств — 3 тысячи 728;

автохулиганство — 27;

превышение установленной скорости — 2 тысячи 588;

управление автомобилем с поддельными номерами — 11;

прочие нарушения ПДД — 11 тысяч 821.

Кроме того, 3 тысячи 598 автомобилей были помещены на штрафстоянки.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения и подчеркнули, что контроль за безопасностью на дорогах продолжается.