Происшествия

В Бишкеке оштрафовали родителей девочки за вождение автомобиля

Сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения провели проверку по видеозаписи, распространившейся в интернете 14 января.

Как сообщили в ведомстве, установлено, что автомобилем управляла несовершеннолетняя девушка.

По итогам проверки были найдены ее родители. В отношении них составлен протокол по части 3 статьи 184 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях. Родителям назначен штраф в размере 15 тысяч сомов.

В управлении напомнили, что допуск несовершеннолетних к управлению транспортными средствами является нарушением законодательства и создает угрозу жизни и здоровью как самого ребенка, так и других участников дорожного движения.

Ведомство обратилось к родителям с призывом не разрешать детям садиться за руль.

Если граждане становятся свидетелями подобных случаев или иных нарушений Правил дорожного движения, информацию можно направлять на телефон доверия Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения 0777102102 или через официальный аккаунт ведомства в социальных сетях.

В управлении заверили, что по каждому сигналу будут приняты соответствующие меры.
