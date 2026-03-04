Проверка знаний ПДД на месте. Депутат призвал не создавать кормушку для ГУОБДД

Проверка знаний ПДД на месте. Депутат призвал не создавать новую кормушку для ГУОБДД. Об этом заявил сегодня на заседании ЖК Дастан Бекешев.

По его словам, инициатива МВД о проверках на местах знаний ПДД у водителей, нарушивших правила на дороге, коррупционная.

«Мы так всех гаишников сделаем миллионерами. Обычно те, кого ставят бороться с коррупцией, сами становятся источниками коррупции и быстро богатеют. Многие вопросы на дорогах у нас решаются деньгами. Дать такое право гаишникам, которые сами то не знают эти ПДД, это просто новая кормушка. Лучше ставить видеокамеры, чем вносить такие законопроекты. Иначе мы столкнемся с субъективными трактовками», — считает Дастан Бекешев.

Он поинтересовался, есть ли в мире такая практика проверки знаний ПДД на месте.

Замглавы МВД Октябрь Урмамбетов отметил, что по закону за три нарушения ПДД водителя авто направляют на пересдачу экзамена.

«В мире нет такой практики. Но мы же, наоборот, хотим облегчить ситуацию, чтобы на месте решать вопрос нарушения ПДД. Более 90 процентов ДТП происходит по вине водителей, нарушающих ПДД. Кто ответит за человеческие жертвы? Анализ показывает, что даже опытные водители грубо нарушают ПДД. Мы боремся с коррупцией среди сотрудников, поэтому я не согласен с доводами депутата», — добавил он.